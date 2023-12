Il ragazzo e l'airone: la morte di Takahata ha cambiato la storia del film

Quando si parla dello Studio Ghibli, sono sempre tre i nomi che risaltano nelle discussioni: Hayao Miyazaki, il genio creativo, Toshio Suzuki, la mente commerciale e promozionale, e Isao Takahata, il sognatore operaio: tre geni cardine dell'animazione nipponica, le cui personalità sono state traslate nei tre protagonisti de Il ragazzo e l'airone.

Per chi ha già visto il film, appare chiaro come Il ragazzo e l'airone sia l'opera più personale di Hayao Miyazaki, anche più del precedente Si alza il vento. Un dato pressoché inconfutabile, facilmente deducibile da una lettura superficiale della storia, ma che risulta ancora più palese se si conoscono le personalità dei tre capostipiti del Ghibli.

Mahito, il giovane ragazzo intraprendente alla prese con il lutto materno, è il riflesso allegorico di Miyazaki; il funambolico airone, legato al protagonista da un rapporto costruttivo/oppositivo, è naturalmente l'immagine di Suzuki, il produttore del Ghibli; il vecchio zio, creatore del mondo sotterraneo nonché fonte di ispirazione per Mahito, è senza alcun dubbio Takahata, ovvero il mentore del celebre maestro, che proprio ai tempi della Tōei Doga nella metà degli anni Sessanta aveva offerto ad un giovanissimo Miyazaki la possibilità di affermare la sua voce nel panorama animato nipponico.

Ma come tutti sanno, Takahata è venuto a mancare nel 2018, lasciando Miyazaki alle prese con le ferite del cordoglio. Ed è proprio a causa della morte del collega/mentore, che i piani per il personaggio dello zio sono cambiati drasticamente nel corso della produzione del film. Un dato che costituisce uno dei tanti motivi del successo de Il ragazzo e l'airone in Giappone.

Come raccontato da Suzuki in un'intervista, prima che Takahata morisse lo zio aveva una centralità quasi assoluta nell'opera. Ma nel momento in cui il maestro è venuto a mancare, ecco che il personaggio è progressivamente scomparso dagli storyboard. Inoltre non è un caso che nell'epilogo Mahito (Miyazaki) arrivi a rifiutare le chiavi del regno sotterraneo proposte dallo zio (Takahata) in modo da perseguire una traiettoria di vita assolutamente personale e autonoma, lontana dall'ombra del mentore. L'ennesimo tassello di una storia lancinante, che catapulterà Il ragazzo e l'airone verso la conquista degli Oscar 2024.