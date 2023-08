Il ragazzo e l'airone: prezzi alle stelle per il Toronto Film Festival ed è tutto esaurito

Lo Studio Ghibli con il maestro Miyazaki è tornato al cinema dopo quasi un decennio con il suo Il ragazzo e l'airone, ricevendo già un'enorme attenzione in tutto il mondo. Il lungometraggio è pronto per essere ospitato al prestigioso Toronto Film Festival ed è già tutto esaurito!

I partecipanti al Toronto International Film Festival hanno riferito che i prezzi per The Boy and the Heron, nome dell'opera in cui verrà offerto all'estero, sono lievitati dal debutto al cinema in Giappone, ma questo non li ha fermati dall'accaparrarseli tutti.

L'evento, meglio conosciuto come TIFF, si aprirà con Il ragazzo e l'airone per celebrare il debutto del lungometraggio in Nordamerica. Per chiunque volesse vedere i prezzi delle proiezioni al Toronto Film Festival, sono disponibili su Ticketmaster.

I partecipanti hanno condiviso prove di biglietti venduti per $300 USD e oltre. Questo è un prezzo alto da pagare per qualsiasi amante del cinema, e se qualcuno si stesse chiedendo se forse il prezzo è giustificato dalla partecipazione di Miyazaki in persona alla premiere... No, il maestro Hayao Miyazaki non sarà presente alla nota proiezione.

Il regista non ha partecipato ad alcuna attività di marketing per Il ragazzo e l'airone poiché l'uscita giapponese del film è stata tenuta segreta. Quindi, naturalmente, il regista preferisce non partecipare alle proiezioni estere de Il ragazzo e l'airone.

La proiezione del film il 7 settembre ha registrato il tutto esaurito in tempi record. Il ragazzo e l'airone arriverà in Italia il 1° gennaio 2024 e la notizia ha esaltato i fan!