Il ragazzo e l'airone raggiunge 7,7 miliardi di yen al botteghino

L'ultimo lungometraggio di Hayao Miyazaki Il ragazzo e l'airone (How do You Live?) ha venduto oltre 5,17 milioni di biglietti e guadagnato circa 7,7 miliardi di yen (circa 48,68 milioni di euro). Ora è l'88esimo film di maggior incasso in Giappone e il 22esimo film anime di maggior incasso in Giappone.

Il film ha venduto 1.003 milioni di biglietti e ha incassato circa 10 milioni di euro nei primi tre giorni in Giappone. Il film ha venduto 1.353 milioni di biglietti e ha incassato 2.149 miliardi di yen (circa 13,59 milioni di dollari) nel lungo weekend dal venerdì al lunedì.

Il film è uscito contemporaneamente su IMAX con la sua uscita generale in Giappone il 14 luglio ed è stato il primo film di Hayao Miyazaki e dello Studio Ghibli a debuttare anche in IMAX il primo giorno di proiezione.

Il film ha guadagnato più del celebre lungometraggio di Miyazaki, vincitore dell'Oscar nel 2001, La città incantata, nei suoi primi quattro giorni di proiezione al cinema e ha guadagnato il 50% in più del suo film del 2013 Si alza il vento.

Se c'è ancora qualche fan italiano che si domanda se How Do You Live, titolo con cui l'opera è stata offerta in Giappone, arriverà o no in Italia, non c'è da temere dal momento che Lucky Red rilascerà Il ragazzo e l'airone nelle sale italiane a partire dal primo gennaio 2024.

Il lungometraggio sarà presentato in anteprima internazionale al Toronto International Film Festival (TIFF), come film di apertura dell'evento e il 7 settembre alla Roy Thomson Hall. Questo segnerà la prima volta che il festival si aprirà con un film d'animazione, nonché la prima volta con un film giapponese.