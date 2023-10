Il ragazzo e l'airone rilascia una nuova locandina: ecco uno sguardo da vicino

Il ragazzo e l'airone è stato annunciato come l'ultimo lungometraggio di Hayao Miyazaki in collaborazione con lo Studio Ghibli. Il film ha destato la curiosità del pubblico, raggiungendo numeri da record nelle sue proiezioni in Giappone. Ora, questa nuova opera si sta preparando alle uscite internazionali.

Come avevamo annunciato precedentemente, il lungometraggio in questione arriverà nei cinema italiani il primo gennaio del 2024. Tuttavia, i fan di Miyazaki potranno vedere Il ragazzo e l'airone in anteprima al Lucca Comics and Games 2023 con una proiezione speciale.

Lo Studio Ghibli ha fatto la lungimirante scelta di non attuare alcun tipo di campagna pubblicitaria per il nuovo film in uscita. Nessun trailer, nessun accenno alla trama, solo una locandina e il titolo enigmatico "How do you live?". Al momento, Il ragazzo e l'airone ha fatto il record di vendite in Giappone, diventando uno dei film con maggiori incassi di tutti i tempi.

Per questo motivo, i fan attendono con ansia nuovi contenuti circa il lungometraggio del maestro Miyazaki. Ad oggi, sono stati svelati alcuni screen di The Boy and The Heron ed è stato pubblicato anche il primo trailer internazionale. In vista dell'uscita in Francia di LE GARÇON ET LE HÉRON è stato rilasciato un nuovo poster promozionale che mostra in primo piano il protagonista Mahito e il noto airone.

Lo Studio Ghibli ha offerto questa breve trama ai fan: "Un ragazzo di nome Mahito, desideroso di rivedere sua madre ormai defunta, si avventura in un mondo condiviso dai vivi e dai morti. Lì, la morte finisce e la vita trova un nuovo inizio. Una fantasia semi-autobiografica sulla vita, la morte e la creazione, un omaggio all'amicizia, dalla mente di Hayao Miyazaki."