Il ragazzo e l'airone fa la storia in America: è il terzo miglior incasso anime di sempre

Il dodicesimo film di Hayao Miyazaki continua ad inanellare record: dopo che in Italia è diventato il maggior incasso anime di sempre, ecco che il lungometraggio del maestro conquista la terza posizione degli anime che hanno incassato di più in America, raggiungendo l'inaspettata cifra di 44.24 milioni di dollari accumulati nei soli USA.

Gli introiti che il nuovo lungometraggio dello Studio Ghibli sta generando sul suolo statunitense sono assolutamente straordinari e inattesi, non solo perché in precedenza nessuna opera del maestro era stata in grado di sognare né di avvicinarsi ad un cifra superiore ai quaranta milioni di dollari, ma soprattutto se consideriamo la natura “originale” del prodotto, che a differenza del film che ha appena superato in classifica (cioè Pokemon The Movie 2000) e di quelli che lo precedono - ovvero Demon Slayer: Il treno Mugen, e Pokemon: The First Movie – non è un adattamento né tanto meno è basato su una proprietà intellettuale preesistente. Ma le ragioni dietro il successo de Il ragazzo e l'airone sono comunque tante, e si spiegano se inserito nel più ampio contesto industriale/culturale in cui si declina l'opera.

Se negli Stati Uniti un prodotto come Pokemon può contare su una trazione popolare di segno differente, dal momento che il prodotto della Nintendo si è radicato nell'immaginario collettivo degli americani sin dal finire degli anni Novanta – al punto che il primo film del franchise, almeno per quanto riguarda l'incasso, sembra irraggiungibile, avendo accumulato una cifra di poco inferiore ai 90 milioni di dollari nei soli USA – è pur vero che il lungometraggio di Miyazaki è stato favorito non solo dal passaparola, ma anche dall'immagine di “sacralità” che si è venuta a formare (anche in America) attorno ad un regista che è considerato, da qualunque prospettiva lo si guardi, un vero e proprio autore. Tanto che lo stesso Leonardo DiCaprio ha introdotto Scorsese alla filmografia di Miyazaki, con il grande cineasta americano che ha invitato in tempi non troppo regressi lo stesso animatore nel suo appartamento newyorkese, per discutere sul cinema e sullo stato dell'arte del filmmaking internazionale.

Sempre rimanendo sul suolo americano, per comprendere a pieno le ragioni dietro il successo dell'opera, occorre spostare lo sguardo anche alla cosiddetta “awards season”, necessaria per garantire la tenuta in sala di molti film. Dopo il trionfo ai Golden Globe de Il ragazzo e l'airone, e la nomination – che si tramuterà probabilmente in vittoria, Across the Spiderverse permettendo – agli Oscar è chiaro che la stagione dei premi ha allungato la “vita cinematografica” al lungometraggio miyazakiano, portando così l'ultimo lavoro del maestro ad ergersi a prodotto d'animazione di riferimento del periodo festivo e post-festivo.

Ma la capacità de Il ragazzo e l'airone di intercettare il favore degli spettatori in patria, nell'Europa Meridionale o negli stessi Stati Uniti non si ferma a questo livello. Proprio all'inizio dell'anno, infatti Miyazaki è partito alla conquista del mercato cinese, grazie all'accordo siglato tra Toshio Suzuki (produttore e co-fondatore del Ghibli) e il presidente di Alibaba Pictures con cui lo studio si promette di penetrare anche nell'immaginario collettivo della Cina, magari anche attraverso la distribuzione del nuovo film in quello che è, a tutti gli effetti, il mercato più grande al mondo per gli anime: decretando così per Il ragazzo e l'airone la vera immortalità cinematografica.