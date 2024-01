Il ragazzo e l'airone fa la storia: è l'anime con il maggior incasso di sempre in Italia

Per Il ragazzo e l'airone i record sembrano ormai una consuetudine, una parola dietro cui non si nasconde più nessun tabù: soprattutto dopo lo scorso weekend, che non solo ha visto trionfare il dodicesimo film di Miyazaki per l'ennesima volta al box office italiano, ma lo ha decretato come l'anime di maggior successo nella storia del nostro paese.

Nonostante la lunga tenuta in sala del lungometraggio targato Studio Ghibli, e l'uscita inesorabile dei classici “film per famiglie”, Il ragazzo e l'airone ha conseguito anche domenica gli incassi più alti in Italia, portando gli introiti ad una somma non solo di per sé consistente per un lungometraggio contemporaneo, ma che pone una diga tra l'ultimo film di Miyazaki e la lunga serie di opere d'animazione giapponesi che lo hanno storicamente preceduto: 5.5 milioni di euro. Un dato eccezionale, che permette alla nuova opera del Ghibli non solo di inoltrarsi oltre la soglia dei cinque milioni di euro (mai raggiunta in Italia da un lungometraggio anime) ma di superare nella classifica dei film animati nipponici di maggiore incasso nel nostro paese la pellicola più iconica dei Pokemon, ovvero Mewtwo vs. Mew, che occupava la prima posizione in questa speciale lista sin dal 1998.

Come abbiamo visto nella nostra ricognizione sulle ragioni dietro il successo de Il ragazzo e l'airone, la popolarità acquisita dall'ultima opera di Miyazaki presso i pubblici (il plurale è voluto) italiani è dovuta a diversi fattori, da ritrovare tanto nelle logiche (estetiche, tematiche, narrative) interne al film, sia all'immagine di sacralità che il maestro ha ormai incarnato agli occhi degli spettatori nazionali, i quali si sono riversati nelle sale proprio per omaggiare il regista nell'unico luogo a cui il cineasta ha radicato il suo immaginario: il cinema. Ma queste considerazioni, almeno prese singolarmente, offrono una risposta parziale al fenomeno che stiamo testimoniando ormai dall'inizio del 2024, soprattutto dopo domenica, con il ragazzo e l'airone che ha marchiato per sempre la storia degli anime al cinema in Italia.

Allora la risposta va individuata in altri orizzonti, che spiegano perché l'ultimo film di Miyazaki sia così propenso a configurarsi come un unicum nella sua filmografia. Nel nostro lungo approfondimento sulle animazioni de Il ragazzo e l'airone, abbiamo visto come l'opera stessa rappresenti, da una prospettiva estetica, una vera e propria “anomalia”. Il grado di realismo esibito dalla prima parte del racconto lo rende di certo una singolarità, soprattutto se considerati i tratti iperbolici e rotondeggianti con cui il maestro è solito caratterizzare le corporeità dei suoi personaggi sin da quando era un animatore in forza alla Toei Dōga. E da questa prospettiva, lo spazio singolare che il film occupa nella filmografia miyazakiana, e che lo ha portato a dominare il box office italiano, va ricollegato anche alla particolare fascinazione provata dal pubblico italiano nei confronti della cultura giapponese tout court, e delle opere che ne testimoniano le trasformazioni.

Se guardiamo agli altri lungometraggi di maggiore incasso nel corso del weekend, ai piedi del podio si posiziona proprio Perfect Days, un film ultraindipendente diretto da un maestro del cinema mondiale come Wim Wenders, che tra le tante cose rappresenterà il Giappone ai prossimi Oscar 2024 nella categoria deputata al “miglior film straniero”. Inoltre sempre in sala Academy Two ha portato in questi giorni “Viaggio in Giappone” con protagonista Isabelle Huppert, che se unito alla distribuzione nelle scorse settimane di Godzilla Minus One, porta il conteggio dei film ambientati o prodotti nel paese nipponico ad un numero davvero alto, a testimoniare l'esigenza degli spettatori di immergersi in storie radicate nella cultura del Sol Levante: di cui Il ragazzo e l'airone si pone, in questo momento, come l'ambasciatore assoluto.