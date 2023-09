Il ragazzo e l'airone, il successo continua: è tra i film con maggiori incassi in Giappone

Nel mentre che i fan italiani attendono intrepidi l'uscita de Il ragazzo e l'airone del maestro Hayao Miyazaki nelle sale cinematografiche in Italia, il cui debutto è previsto per il primo gennaio grazie a Lucky Red, il film continua ad aumentare i propri incassi.

Ricordiamo che il lungometraggio di Miyazaki è stato offerto al pubblico senza alcun tipo di trailer e accenno alla trama, con un singolo poster e un unico titolo, "How do you live?", letteralmente Come vivi?. L'opzione è stata proposta da Toshio Suzuki, produttore del film e anche dello stesso Studio Ghibli, oltre che grande amico del noto regista.

L'audace scelta di non attuare nessuna campagna di marketing è risultata essere più che un successo e The Boy and the Heron, titolo con cui il lungometraggio è stato offerto all'estero escluso il Giappone, ha raggiunto degli enormi traguardi in pochissimo tempo.

Il film ha debuttato il 14 luglio e da lì gli incassi non hanno fatto che aumentare, tant'è che Il ragazzo e l'Airone ha superato il film di Goro Miyazaki, figlio del grande maestro Hayao Miyazaki, dal titolo I racconti di Terramare.

Ad oggi, Il ragazzo e l'airone ha guadagnato 8,16 miliardi di yen, circa 51 milioni di euro. Non solo, adesso è il 79# lungometraggio con maggior incassi di tutto il Giappone, superando film come Deep Impact, Jurassic World: Il regno distrutto ed Harry Potter e il principe mezzosangue.

Cosa aspettarsi da Il ragazzo e l'airone? Forse alcuni vorrebbero mantenere un alone di mistero come hanno potuto fare i Giapponesi e non ricevere alcuna informazione circa la trama, ma basta sapere che anche Guillermo del Toro ha complimentato Hayao Miyazaki durante la premiere del noto lungometraggio e questo film non potrà che essere eccezionale.

Per gli altri, il trailer de Il ragazzo e l'airone è stato reso disponibile pochi giorni fa in vista del debutto del film all'estero e mostra il protagonista, il giovane Mahito, e l'airone parlante che lo accompagnerà in un meraviglioso viaggio alla scoperta del mondo.