Il ragazzo e l'airone ancora in testa al box office italiano: è il fenomeno delle feste

Il ragazzo e l'airone prosegue senza sosta nel suo cammino di conquista del box office italiano. Nella giornata di ieri, dopo lo straordinario esordio di questi giorni, ha ottenuto nuovamente il primo posto al botteghino nazionale, incassando altri 415.931 euro, con una media per sala di 1007 e un totale di 2.752.659 euro in meno di una settimana.

Come abbiamo visto nella nostra ricognizione sulle ragioni dietro il successo de Il ragazzo e l'airone, il dodicesimo lungometraggio di Miyazaki si sta palesando sempre più come un fenomeno mediatico di rilievo, soprattutto se consideriamo il periodo in cui è uscito, la concorrenza che sta affrontando (o meglio, sbaragliando) nelle sale e la derivazione asiatica del prodotto, con tutto quel che ne deriva in relazione al portato di aspettative del pubblico nazionale nel pieno delle festività.

Generalmente la finestra di distribuzione natalizia costituisce agli occhi dei produttori e distributori italiani la cornice ideale per proporre agli spettatori un'offerta eterogenea di opere, con film dal gusto nazional-popolare (quindi le commedie) seguiti dai lungometraggi di nicchia per chi cerca il cinema d'autore (come il caso, appunto, di Perfect Days di Wenders, che sarà il candidato giapponese agli Oscar 2024). E in questo contesto così apertamente competitivo e frastagliato, dove ogni tipologia di pubblico può soddisfare le proprie esigenze spettatoriali, ecco che l'opera di Hayao Miyazaki sta abbattendo qualunque barriera culturale ed anagrafica, posizionandosi agli occhi degli italiani come il film di riferimento delle festività.

Ma qual è il motivo? Cos'è che ha spinto gli italiani, di ogni fascia di età e di retroterra culturale, a recarsi in massa nelle sale per vedere l'ultimo film di un maestro indiscusso del cinema giapponese e internazionale? Di certo una parte della risposta la possiamo ritrovare nelle strategie di marketing messe in campo da Lucky Red e dai responsabili della comunicazione italiana del prodotto, ma una soluzione di questo tipo, soprattutto se presa singolarmente, non spiega il fenomeno che stiamo vivendo.

Bisogna allora guardare in un'altra direzione, ed individuare nelle stesse proprietà (estetiche, tematiche, narrative) del film la matrice di un successo che sta stupendo esercenti ed addetti lavori, fino a riportarle al grado di sacralità che il cinema di Miyazaki – e per estensione il suo ultimo lavoro – ha acquisito agli occhi degli spettatori, anche di quelli più casuali e disinteressati all'animazione giapponese.

Perché in un'era in cui a dominare i discorsi (social)i sui film sono ancora le piattaforme, malgrado qualche sporadico successo festivaliero/cinematografico, ecco che la figura di un irriducibile della sala come Miyazaki, di un uomo che ha legato il proprio immaginario alla cultura alta nonostante poi operi nell'animazione – e quindi in una cultura che necessita di essere “consumata” ed esperita da chiunque – spinge chi lo segue a riversarsi nell'unico luogo che consegna la sacralità alle sue opere: il cinema. Un fattore che la (più che probabile) candidatura de Il ragazzo e l'airone agli Oscar 2024, unito alla sua (anche questa molto probabile) vittoria, non potrà che portare a sublimazione.