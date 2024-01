Il ragazzo e l'airone trionfa ai Golden Globe 2024: è sempre più nella storia degli anime

Il ragazzo e l'airone è sempre più nella storia. Nella notte del 7 gennaio, il dodicesimo lungometraggio di Hayao Miyazaki ha trionfato ai Golden Globe 2024 aggiudicandosi il premio per il miglior film d'animazione. Un riconoscimento, questo, che apre a molte riflessioni, e che consacra il maestro come l'ambasciatore assoluto degli anime nel mondo.

Nei diciotto anni di storia della categoria, nessun prodotto d'animazione giapponese aveva ricevuto l'onore di vincere l'ambita statuetta. Lo stesso Miyazaki, già a sua volta vincitore dell'Oscar 22 anni fa con La città incantata, era stato precedentemente nominato ai Golden Globe per il suo penultimo film, Si alza il vento, senza però che la nomination si traducesse in vittoria. Questa volta, invece, nulla ha potuto ostacolare il cammino verso il successo del suo dodicesimo lungometraggio, che proprio in queste settimane negli Stati Uniti (e nel resto del mondo) sta inanellando record e riconoscimenti importanti.

Nella nostra ricognizione sul trionfo al box office italiano de Il ragazzo e l'airone, abbiamo indagato i motivi per cui l'opera ultima del maestro sta ottenendo tutta questa risonanza agli occhi dei pubblici (il plurale è voluto) nazionali, riconducendole tanto ad alcune proprietà intrinseche del film stesso, quanto all'alto grado di sacralità che il nome del maestro ha acquisito per gli spettatori italiani, i quali in questi giorni si stanno riversando in massa nelle sale proprio per omaggiare l'autorialità del regista nell'unico luogo a cui ha sempre legato il suo immaginario: cioè il cinema. Ma nel momento in cui si parla di Golden Globe, e quindi di competizioni/premiazioni internazionali, occorre estendere lo sguardo ad altri fattori, per poter indagare fino in fondo i motivi che stanno portando il nuovo film di Miyazaki verso un cammino di gloria così irripetibile e grandioso.

Se in Italia possiamo ormai certificare Il ragazzo e l'airone come il fenomeno delle feste natalizie, quello che sta macinando in America ha dell'incredibile. Al box office a stelle e strisce, cioè nel mercato dell'esercizio cinematografico più grande al mondo insieme a quello cinese, il dodicesimo film di Miyazaki ha incassato quasi 40 milioni di dollari, che se uniti ai considerevoli introiti maturati nel resto del mondo, e in particolare nei paesi dell'Asia Orientale e dell'Europa Meridionale – primi su tutti, appunto, Italia e Francia – rendono Il ragazzo e l'airone il film di maggior successo commerciale di tutta la filmografia di Miyazaki, e per estensione nella storia stessa dello Studio Ghibli.

Ma non è finita qui. Perché tra pochi giorni saranno rivelate anche le nomination agli Oscar, e un probabile successo anche agli Academy, non solo legittimerebbe ulteriormente il cammino verso la gloria de Il ragazzo e l'airone, ma potrebbe spingere ancora di più il film in termini commerciali. È consuetudine, infatti, che all'indomani del trionfo agli Oscar, buona parte delle opere che hanno ottenuto statuette importanti – come appunto, quella per il miglior film d'animazione – rientrano nuovamente nelle programmazioni settimanali degli esercenti, permettendo così ai lungometraggi freschi di premiazione di maturare altri guadagni ai botteghini internazionali. Situazione, che in caso di trionfo agli Oscar 2024, darà un ulteriore spinta ad un film che, a tutti gli effetti, già occupa un posto di assoluto rilievo nella lunga storia degli anime.