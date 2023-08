Il ragazzo e l'airone è ufficialmente il film più costoso dello Studio Ghibli

Il ragazzo e l'airone<7b> sta facendo scalpore nei cinema giapponesi e finora ha ottenuto un discreto profitto. Anche se il budget del film non è stato confermato, il produttore della Ghibli ha confermato che hanno fatto di tutto per rendere eccezionale il gran finale di Miyazaki.

L'ultimo film di Hayao Miyazaki ha adottato un approccio drastico per quanto riguarda il marketing, poiché Ghibli ha preso la rischiosa decisione di pubblicare solo un singolo poster per il lungometraggio.

Sebbene nuove immagini sono apparse online dopo l'uscita iniziale del film in Giappone, il trailer ufficiale deve ancora essere rilasciato. Il ragazzo e l'airone arriva in Italia grazie a Lucky Red e i fan italiani non potrebbero essere più felici di così!

Tuttavia, questo film è stato più che economico per i produttori dello Studio Ghibli. A confermarlo è stato proprio Toshio Suzuki, il produttore della nota casa d'animazione da cui è nata l'idea lungimirante di non dare nessuna informazione del proprio lungometraggio al pubblico.

In una recente intervista, il produttore ha parlato dei precedenti film Ghibli a cui ha lavorato e ha confermato che questo potrebbe essere il suo ultimo lavoro in collaborazione con l'acclamato regista, e suo caro amico, Hayao Miyazaki.

Discutendo sul budget del film, Suzuki ha confermato che potrebbe essere il film più costoso mai realizzato in Giappone: "Penso che abbiamo speso più soldi per realizzare How Do You Live di qualsiasi altro film mai realizzato in Giappone, probabilmente. "

Dopo il primo incasso al botteghino di 14,9 milioni di dollari in Giappone nei primi quattro giorni nelle sale, il film ha incassato da allora oltre 43 milioni di dollari, tuttavia i profitti dello Studio Ghibli sul film aumenteranno sicuramente quando Il ragazzo e l'airone arriverà in Occidente.