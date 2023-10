Il ragazzo e l'airone: in vendita lo storyboard del nuovo film di Miyazaki

Il nuovo film di Hayao Miyazaki chiamato "Il ragazzo e l'airone" ha riscosso un enorme successo in Giappone. Il dodicesimo lungometraggio del regista giapponese è una pellicola dolce e malinconica, come gran parte delle sua filmografia.

Il film sta per arrivare in Italia e qui potete vedere il trailer internazionale de "Il ragazzo e l'airone".



La storia segue le vicende di Mahito, un ragazzino di 12 anni che vive in un piccolo villaggio di montagna. Dopo la morte della madre, il ragazzo si trasferisce con il padre in una grande città dove incontra un airone parlante, il quale lo informa che sua madre è ancora viva. L'airone lo conduce in un mondo fantastico popolato da una serie di creature e personaggi magici. Man mano che il viaggio di Mahito prosegue, il ragazzino inizia a capire il significato della vita e della morte.

Per la realizzazione de Il ragazzo e l'airone, film con uno dei maggior incassi in Giappone, il regista ha disegnato 603 pagine di storyboard che hanno preso il posto di qualsiasi testo tradizionale durante la produzione. Ora, quelle pagine sono state rilegate insieme dando vita a un libro di 642 pagine in totale e messo in vendita per tutti i fan di Miyazaki.

La collezione di storyboard e il primo volume a fumetti del film saranno in vendita dal 1° novembre, seguiti dal libro illustrato. Il secondo volume a fumetti sarà invece disponibile il 15 dicembre, anche su Amazon.