Il ragazzo e l'airone vince un riconoscimento americano davvero prestigioso

Mentre ci avviciniamo all'uscita di Il ragazzo e l'airone in Italia, il lungometraggio di Hayao Miyazaki sta ricevendo riconoscimenti in tutto il mondo, alimentando ulteriormente la nostra attesa. Questa volta, il film ha conquistato un prestigioso premio dal New York Film Critics Circle.

I New York Film Critics Circle Awards sono premi cinematografici assegnati da una giuria di critici cinematografici che ha sede nella Grande Mela. Come ogni dicembre dell'anno, hanno votato diversi lungometraggi e hanno deciso di classificare Il ragazzo e l'airone come il miglior film d'animazione di quest'anno. Fra gli altri risultati raggiunti da Hayao Miyazaki e lo Studio Ghibli, Il Ragazzo e l'Airone è tra i film con maggior incassi in Giappone.

Per i più curiosi, questi sono stati i film che hanno vinto i premi del NYFCC 2023:

Miglior film: Killers of the Flower Moon ;

; Miglior regista: Christopher Nolan, Oppenheimer ;

; Miglior attore: Franz Rogowski, Passages;

Miglior attrice: Lily Gladstone, Killers of the Flower Moon;

Miglior sceneggiatura: May December;

Miglior attore non protagonista: Charles Melton, May December;

Miglior attrice non protagonista: Da'Vine Joy Randolph, The Holdovers;

Miglior film d'animazione: Il ragazzo e l'airone ;

; Miglior fotografia: Oppenheimer;

Miglior opera prima: Past Lives;

Miglior film internazionale: Anatomy of a Fall;

Miglior film di saggistica: Menus-Plaisirs — Les Troisgros.

Dopo questo enorme risultato, i fan italiani sono ancora più curiosi di guardare con i propri occhi la nuova pellicola di Hayao Miyazaki e dello Studio Ghibli. Qui c'è il primo trailer italiano de Il Ragazzo e L'airone e vi ricordiamo che l'uscita in Italia è prevista per il 1 gennaio 2024 in tutte le sale cinematografiche.