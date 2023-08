Ragna Crimson: annunciati cast, date e rilasciato un nuovissimo trailer dell'anime!

A distanza di un anno dall'annuncio dell'adattamento animato di Ragna Crimson e l'ufficialità della sua realizzazione abbiamo finalmente dati precisi su come si strutturerà l'anime, sul cast e possiamo gustarci un nuovo trailer.

Per l'anime basato sull'opera di Daiki Kobayashi è stato rilasciato proprio giovedì il terzo video promozionale su YouTube. La prima stagione debutterà con un'episodio della durata di un'ora. Abbiamo avuto, poi, la possibilità di ascoltare anche l'opening, intitolata ROAR.

La puntata pilota andrà in onda in anteprima il 2 settembre al Shinjuku Piccadilly Cinema, alla quale saranno presenti anche i membri del cast. La sua pubblicazione globale dovrebbe invece avvenire il 30 settembre. Ken Takahashi (Demon Slayer, Fairy Tail) sarà il regista, SILVER LINK. curerà la produzione, Deco Akao (Noragami) la sceneggiatura e Shipei Aoki si occuperà del character design (Fate/kaleid liner Prisma Iliya, Evangelion 3.0).

Il manga, pubblicato da Square Enix sulla rivista Weekly Gangan Joker dal marzo 2017 ed edito in Italia da Panini conta all'attuale 12 volumi. La trama si svolge in un mondo fantastico dove Ragna, un cacciatore di draghi, è in cerca di vendetta contro queste potentissime bestie. Il suo obiettivo? Sterminarle per sempre. Durante il suo viaggio salva una ragazzina, Elisa, il cui vero nome si rivelerà essere Crimson. La piccola si dimostrerà essere molto più potente di ciò che appare.

E voi state seguendo il manga? Vi piace? Siete curiosi di vedere questo nuovo anime dark fantasy? Fatecelo sapere con un commento.