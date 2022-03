Ragna Crimson: il manga dark fantasy di Daiki Kobayashi ottiene un adattamento anime

Come trapelato da diverse fonti attendibili, tra cui l’insider Twitter @MangaMoguraRE, Ragna Crimson otterrà un adattamento animato. Il manga dark fantasy di Daiki Kobayashi dovrebbe raggiungere il piccolo schermo nel 2023.

Il 2023 sarà l’anno di Jujutsu Kaisen Stagione 2, ma non solo. Tra le grandi novità in arrivo il prossimo anno, ci sarà anche Ragna Crimson. Questa è tuttavia una notizia ufficiosa, dal momento in cui l’anime tratto dall’opera di Kobayashi non è ancora stato confermato ufficialmente.

Ragna Crimson è stato pubblicato nel 2017 sulle pagine della rivista giapponese Gangan Joker di Square Enix ed è arrivato nel 2020 in Italia con Planet Manga. La trasposizione animata arriverà nel 2023, anno in cui debutterà anche il film di Black Clover che si è mostrato con un trailer.

Con questa sua terza opera, di cui presto debutterà il nono volumetto nel nostro Paese, Daiki Kobayashi ha saputo riaccendere l’oscura fiamma del fantasy. In un mondo in cui i draghi dominano cielo, terra e mare, Ragna si dedica alla loro caccia insieme a Leonika. Per affrontare queste creature alate è tuttavia necessaria una forza mostruosa, qualcosa che il protagonista ottiene in un momento critico dal suo sé del futuro. E voi, seguite già il manga e ne attendavate l'anime?