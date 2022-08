Ragna Crimson: ufficiale l'adattamento anime in arrivo nel 2023

Square Enix è un colosso dell'industria giapponese che lavora su più fronti, dal mondo videoludico fino al settore dell'editoria. Dalle sue riviste, infatti, sono usciti veri e propri capolavori come FullMetal Alchemist di Hiromu Arakawa. A tal proposito, dallo stesso editore, arriva un nuovo anime: Ragna Crimson.

I primi rumors sulla messa in cantiere dell'anime di Ragna Crimson sono arrivati già lo scorso marzo, tuttavia mancava l'annuncio ufficiale e alcune informazioni circa la produzione, novità che sono emerse nelle scorse ore in concomitanza con la prima key visual ufficiale, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia. Attualmente non si sa lo staff incaricato del progetto se non che lo studio di animazione sarà Silver Link (Kokoro Connect, Chaos;Child) e che la finestra d'uscita è prevista durante il corso del 2023.

Il manga omonimo di Daiki Kobayashi è licenziato nel Bel Paese grazie a Planet Manga che descrive la trama quanto segue: "Da sempre gli uomini per sopravvivere devono combattere contro i terrificanti draghi e i loro potere demoniaco. Ragna è un giovane cacciatore pronto a tutto per difendere la compagna Leonica... anche se questo vuol dire rinunciare alla sua vita e alla sua umanità".

