Raid Area 51: l'areonautica militare americana sta tenendo dei corsi sulla Naruto Run!

Sembra incredibile, ma è tutto vero. I soldati a difesa dell'Area 51, così come larga parte delle forze dell'aeronautica militare americana, stanno tenendo dei veri briefing per organizzare le difese contro i Naruto Runners, ovvero le forze d'attacco che il prossimo 20 settembre dovrebbero guidare l'assalto alla base sperimentale americana.

Nonostante non si tratti di nient'altro che di un meme, l'altissimo numero di partecipanti (circa 2 milioni di persone), ha preoccupato le forze militari americane, che per non correre rischi hanno deciso di preparare delle vere difese.

A tal proposito, l'utente Reddit PerturbedPython ha postato sul social l'esilarante foto che potete osservare in calce all'articolo. Lo scatto ritrae uno dei briefing sostenuti dall'Air Force la scorsa settimana, nel quale è stata studiata la Naruto Run.

La Naruto Run viene descritta dal corpo di difesa come: "Uno stile di corsa ispirato al personaggio anime giapponese Naruto Uzumaki, nel quale un individuo corre velocemente con il corpo in avanti e le braccia indietro". Il militare in carica della spiegazione ha poi mostrato il funzionamento dello stile di corsa.

Cosa ne pensate? Secondo voi è assurdo? O esiste la possibilità che qualcuno si presenti? Fateci sapere la vostra nei commenti! Vi ricordiamo poi che la Naruto Run è stata utilizzata da Lil Nas X nel videoclip di Old Town Road, quindi non perdete l'occasione per dargli un'occhiata!