Un raid all'Area 51 correndo come in Naruto? Sembra che qualcuno ci abbia pensato

Sembra che la community di anime e manga, questa volta, si sia spinta un po' troppo oltre. Alcune volte osare, come ad esempio per un cosplay, può ripagare con un risultato soddisfacente, tuttavia, l'idea di organizzare un raid verso l'Area 51 correndo come i personaggi di Naruto, potrebbe essere sfuggita di mano.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, alcuni giorni fa una pagina di un evento Facebook è diventata virale dopo che, quello che si suppone essere un troll, ha chiesto l'aiuto dei fan dell'opera di Masashi Kishimoto (e non solo), per effettuare un attacco verso l'Area 51, in Nevada.

L'evento è riuscito così ad accumulare oltre 400 mila sostenitori ed è stato così chiesto ai fan di incontrarsi a settembre nei pressi della base sperimentale e militare per assaltare la base.

"Se corriamo come i personaggi di Naruto, possiamo muoverci più velocemente dei loro proiettili. Troviamo gli alieni." è scritto sulla pagina.

Usando l'iconica corsa con le braccia all'indietro di Naruto, i fan speravano che sarebbero stati in grado di raggiungere il loro obiettivo e svelare così tutti misteri dietro alle teorie del complotto che si celano dietro l'Area 51.

Tuttavia, dopo che sono state raccolte oltre 800 mila persone, che hanno deciso di supportare il piano, l'esercito statunitense ha dovuto rilasciare una dichiarazione avvertendo chiunque avesse avuto intenzione di assaltare la base militare, che sarebbe stato perseguito dalla legge per sconfinamento.

"L'Area 51 è un campo di allenamento aperto per l'aviazione americana e scoraggeremo chiunque provi ad entrare nell'area dove addestriamo le forze armate americane" ha detto la portavoce dell'aeronautica Laura McAndrews in una dichiarazione via Yahoo ."L'aeronautica militare americana è sempre pronta a proteggere l'America e le sue risorse".

Sembra quindi che i sostenitori della dubbia causa abbia deciso di abbandonare i loro piani e speriamo che si sia semplicemente trattato di uno scherzo durato fin troppo.

