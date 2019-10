Rakudai Ninja Rantaro: lo storico manga di Soubee Amako si concluderà il 30 novembre

Soubee Amako, il sessantunenne autore dello storico manga Rakudai Ninja Rantaro, ha confermato nel corso della giornata odierna che la sua opera si concluderà ufficialmente il 30 novembre 2019. Il primo Volume del manga venne pubblicato nel lontano 1986, dunque la serie scriverà la parola "Fine" trentatré anni di pubblicazioni.

Nello specifico, la notizia è stata data dallo stesso mangaka sul suo profilo Twitter ufficiale. Nel post visibile in calce, l'autore ha infatti dichiarato: "Rakudai Ninja Rantaro si concluderà con l'uscita del Volume 65, grazie mille per il vostro supporto. L'ultima raccolta sarà pubblicata il 30 novembre in edizione normale e speciale. Da oggi do anche il via al #Rentaroillustrationcontest, in cui potrete mostrarmi le vostre migliori fan art. Oltre ai premi per i vincitori, pubblicheremo le migliori immagini nell'ultimo Volume!".

L'incredibile opera cartacea di Soube Amako subì anche un adattamento anime nel 1993. La serie, ad oggi, è la seconda più longeva al mondo con quasi 2000 episodi trasmessi. Al primo posto continua a regnare l'incredibile Sazae-san, l'unico anime con più di 2500 episodi all'attivo.

E voi cosa ne pensate? Avete mai sentito parlare di questo incredibile lavoro? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante. Nel caso in cui siate appassionati di manga poi, vi ricordiamo che tra poco si concluderanno altre due opere abbastanza famose, Orange di Ichigo Takano e Love Lab di Ruri Miyahara.