Rangiku Matsumoto in questo cosplay da Bleach vuole bere e vi invita

Bleach è un manga di Tite Kubo, tra i più popolari di sempre. Dal 2001 al 2016 ha fatto la storia non soltanto di Weekly Shonen Jump, ma dell'intera industria dei manga, diventando una delle storie più vendute insieme ai suoi colleghi ONE PIECE e Naruto, con i quali costituiva i famosi Big Three di Shueisha.

La storia di Bleach ruota intorno agli shinigami, gruppo di mietitori di anime spirituali nei quali è costretto a entrare anche Ichigo Kurosaki. Dopo un periodo di assestamento, il protagonista deve affacciarsi sull'intera struttura degli shinigami, venendo a contatto con la Soul Society e con il Gotei 13. Divisa in 13 divisioni, ognuna di esse ha un capitano e un vice capitano, alcuni più versati nel combattimento di altri, ma tutti molto capaci.

Rangiku Matsumoto è uno dei personaggi più famosi di Bleach, appartenente alla divisione 10 dei Gotei 13, è conosciuta per la sua bellezza straordinaria e la sua personalità disinvolta. Indossa sempre un kimono tradizionale, lasciato aperto per mostrare la sua forma attraente. È spesso vista con una bottiglia di sake in mano, il suo drink preferito, che riflette il suo atteggiamento rilassato e divertente.

Rangiku Matsumoto è amata dai fan di Bleach per la sua combinazione di forza, bellezza e umorismo e tutto ciò è dimostrato anche dalla presenza di cosplay dedicati al personaggio. Little Cute Caterpillar è proprio una di coloro che hanno deciso di dedicarsi alla shinigami di Bleach con questo cosplay di Rangiku Matsumoto con tanto di bottiglia d'alcol per bere e passare il tempo. Ma vedetela anche in questa Rangiku creata dall'AI.