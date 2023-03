Ranking of King: Treasure Chest of Courage, l'uscita è vicina: data e trailer

Nell'estate del 2022 era stato ufficialmente annunciato che l'avventura di Bojji e Kage sarebbe proseguita con l'anime special Ranking of King: Treasure Chest of Courage. Ma quando uscirà questo nuovo progetto basato sul celebre manga di Sosuke Toka in produzione presso WIT Studio?

Mentre i fan fremono in attesa del ritorno del principino sordo, su Crunchyroll è arrivato il doppiaggio in italiano della prima stagione di Ranking of Kings, dove Bojji scala la classifica dei re e affronta le insidie che minacciano il suo regno.

L'attesa sta però per terminare. Ranking of Kings: Treasure Chest of Courage esordirà il 14 aprile in simulcast streaming su Crunchyroll. La data d'uscita è stata accompagnata da un trailer promozionale in cui il pubblico ritrova gli amati protagonisti della serie e in cui vengono svelate le sigle dello special. A suonare la sigla di apertura "GOLD" saranno i PEOPLE 1, mentre la sigla di chiusura "Atemonaku" sarà cantata da Aimer.

Nel corso della prima stagione dell'anime Bojji è passato dall'essere incapace di utilizzare la spada e al non avere amici, al guadagnarsi la fiducia della corte del regno e a circondarsi di alleati dimostrando il suo immenso valore. Quali minacce dovrà affrontare in questo anime special di Ranking of Kings il principe tanto piccolo quanto intrepido?