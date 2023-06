Ranking of Kings arriverà al cinema? Un annuncio è vicino, secondo un leak

Ranking of Kings è uno degli anime più sorprendenti degli ultimi anni, una piccola gemma che tutti dovrebbero recuperare. L'adattamento del manga di Sosuke Toka vanta infatti personaggi ben scritti, dramma, commedia e un design artistico che poche altre serie vantano. I fan di Bojji e Kage potrebbero presto venire sorpresi da un annuncio.

Il palinsesto primaverile 2023 ha ospitato Ranking of Kings: Treasure Chest of Courage, uno spin-off anime originale complementare agli eventi della prima stagione dell'adattamento. Il successo della serie, giunta al termine con la trasmissione dell'episodio 10, potrebbe portare a novità imminenti.

Stando a quanto riferito da un noto insider del settore, presso WIT Studio è in fase di sviluppo il primo film animato di Ranking of Kings. Di questo progetto al momento, che non è stato confermato per vie ufficiali, non sappiamo ancora né la data di uscita, né è trapelato alcun materiale promozionale. Si può tuttavia facilmente supporre che l'anime movie, esattamente come Treasure Chest of Courage, si baserà su contenuti originali. La prima stagione dell'anime adatta i primi 55 capitoli del manga, per cui al momento ci sono solamente 42 capitoli da poter adattare, troppi pochi per un'intera stagione dell'anime. Dunque, è più facile che il film vanti una storia inedita. Maggiori informazioni dovrebbero comunque arrivare all'Anime Expo in programma dall'1 al 4 luglio.