La prima parte di Ranking of Kings debutta sottotitolata su Crunchyroll

Tra le serie anime più apprezzate della stagione figura il sorprendente Ranking of Kings, i cui primi undici episodi sono finalmente disponibili su Crunchyroll con sottotitoli in italiano. L'avventura di un piccolo, ma grande, aspirante re sta per cominciare anche in Italia!

Attraverso un comunicato stampa diffuso al pubblico attraverso i propri social media ufficiali, Crunchyroll Italia rende noto che la prima parte di Ranking of Kings, composta da unidici puntate, è disponibile alla visione con sottotitoli in italiano.

L'anime di WIT Studio è stato uno dei protagonisti di questo inizio 2022, con il secondo arco narrativo di Ranking of Kings andato in scena nel mese di gennaio. I sottotitoli in lingua nostrana, tuttavia, erano ancora inediti. Visto l'immenso successo ottenuto, Ranking of Kings era tra i candidati per il Crunchyroll Anime Awards 2022.

L'opera, il cui titolo originale è Osama Ranking, segue la storia del Principe Boji, erede al trono che però non può udire, parlare e non sa nemmeno usare una spada. Il suo regno concorda nel dire che non merita la corona, ma lui non concorda. In seguito all'incontro con l'ombra Kage, il suo primo amico, Boji parte in un'avventura ricca d'intrighi e pericoli che lo porterà a diventare re.