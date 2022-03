Ranking of Kings sta diventando uno degli anime più visti dell'anno

Ranking of Kings sta continuando a guadagnare sempre più popolarità con le serie che è sbarcata su Crunchyroll raggiungendo un pubblico molto più vasto. Mentre alcuni degli anime più visti di quest'anno finora sono prevedibili, con Demon Slayer 2, Attack on Titan 4 e la sorpresa My Dress-Up Darling in testa, un nuovo concorrente è salito di grado.

Ranking of Kings ha debuttato l'anno scorso e conta attualmente più di venti episodi. Sembra che il team di Wit Studio sia riuscito a confezionare un grande successo con la storia di Bojji, il principe sordomuto che ha colpito tantissimi appassionati.

Ranking of Kings è stata la terza serie anime più vista in Giappone in questo 2022, il che non è solo sorprendente considerando che è una delle serie anime più recenti a colpire la scena, ma anche perché la serie è stata in grado di superare Jujutsu Kaisen.

Con la serie shonen creata da Gege Akutami che sta andando alla grande dopo l'uscita del suo film prequel in Giappone alla fine dello scorso anno, è decisamente una sorpresa vedere Bojji che riesce a superare Yuji Itadori e i suoi colleghi stregoni di Jujutsu Kaisen in popolarità. Forse ancora più sorprendente è che Ranking of Kings è stato anche in grado di eclissare titoli del calibro di ONE PIECE e Pokémon.

Se non avete ancora avuto l'opportunità di dare uno sguardo all'ultimo potente anime del team di Wit Studio, lo potete trovare su Crunchyroll, di seguito trovate sinossi e trailer di Ranking of Kings.

"Quanto è prospera la tua nazione, quanti potenti guerrieri vanta e quanto eroico e forte è il suo re. Questi sono i criteri che entrano nel sistema noto come Ranking of Kings. Il protagonista, Bojji, è nato come primo principe del regno governato dal re Bossu, che è al settimo posto del ranking. Ma Bojji è nato incapace di sentire ed è così impotente che non può nemmeno brandire una spada. Di conseguenza, i suoi stessi servitori e il popolo lo guardano dall'alto in basso come assolutamente inadatto a essere re. È allora che Bojji trova il suo primo amico, Kage, e la sua vita prende una svolta drammatica".

Avete seguito il viaggio di Bojji il principe sordomuto? Sentitevi pure liberi di farcelo sapere nei commenti qui sotto.