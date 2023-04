Ranking of Kings: quanti episodi per Treasure Chest of Courage? L'opening dell'anime

Dopo aver commosso ed emozionato il pubblico nel 2021 con l'adattamento della serie manga di Sosuke Toka, Bojji e Kage sono tornati con Ranking of Kings: Treasure Chest of Courage. Ma per quanti episodi andrà avanti la serie anime originale prodotta da WIT Studio?

Il primo episodio di Ranking of Kings: Treasure Chest of Courage ha riportato gli spettatori dal principino Bojji e dal suo fidato amico, l'ombra Kage. Ora che questa avventura inedita nel manga di Toka ha fatto il suo debutto, è stato svelato il numero di episodi per Ranking of Kings: Treasure Chest of Courage.

A confermare la durata dell'anime è l'edizione home video dello stesso in arrivo in Giappone. L'edizione Blu-ray Disc e DVD di Ranking of Kings: Treasure Chest of Courage è suddivisa in due box, il primo in uscita nel mese di luglio e il secondo in uscita a settembre 2023. Il box numero 1 includerà un totale di cinque episodi e altrettanto vale per il box numero 2. Dunque, Ranking of Kings: Treasure Chest of Courage conta un totale di 10 episodi che faranno compagnia agli spettatori per le prossime nove settimane.

Sul Twitter ufficiale dell'anime è stata inoltre pubblicato il tema di apertura di Ranking of Kings: Treasure Chest of Courage. L'opening "GOLD è eseguita da PEOPLE 1, mentre l'ending "Atomenaku" è eseguita da Aimer. Vi salutiamo lasciandovi all'ultimo trailer di Ranking of Kings: Treasure Chest of Courage.