Ranking of Kings sarà protagonista di un annuncio: spin-off in arrivo?

Con una corsa divisa in due cour, l'anime di Ranking of Kings è stato uno dei più apprezzati dell'ultimo periodo, forte di un particolare stile grafico, di una narrazione emozionante e di protagonisti dalla scrittura magistrale. A breve, WIT Studio annuncerà qualcosa di legato all'opera, ma pare non sarà una seconda stagione anime.

Tra l'ottobre del 2021 e il marzo del 2022, in simulcast su Crunchyroll è stato trasmesso Ranking of Kings, una splendida novità targata WIT Studio. Ranking of Kings è stato infatti uno degli anime più visti; il piccolo principe Bojji e il suo amico ombra Kage, hanno conquistato proprio tutti. La rete ha infatti celebrato la prima stagione di Ranking of Kings.

Nel corso dei 23 episodi totali dell'anime, tratto dal manga scritto e disegnato da Sosuke Toka, Bojji è passato dall'essere bistrattato e allontanato da tutti, a diventare il più forte del suo regno. Nel corso della prossima stagione, Bojji e Kage cominceranno una nuova avventura partendo per un lungo viaggio che li porterà a scalare la classifica dei re. Ma a quando l'appuntamento con l'adattamento?

Su Twitter, l'account ufficiale di WIT Studio è alla ricerca di nuovo personale per un progetto imminente. Tale progetto, è stato indicato con il simbolo di una corona, un palese riferimento a Ranking of Kings. Per realizzare la seconda stagione dell'anime, però, pare non ci siano abbastanza capitoli da adattare. Dunque, come anche suggerito da alcuni leaker del web, il progetto animato di Ranking of Kings parrebbe essere uno spin-off. Al momento, la rete è in attesa di dettagli ufficiali da parte dello studio d'animazione, che potrebbe annunciare novità nelle prossime settimane.