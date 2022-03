Ranking of Kings: la rete celebra la fine della prima stagione anime

A ottobre, nessuno avrebbe mai potuto immaginare il successo raggiunto da Ranking of Kings. Quella che a prima vista sembra una serie dedicata ai più piccoli, si è dimostrata in realtà tutto il contrario. L'avventura di Bojji e Kage ha toccato il cuore della community, che sulla rete celebra la fine della prima stagione anime.

Ranking of Kings è uno degli anime più visti dell'anno, superando titoli blasonati come Jujutsu Kaisen, ONE PIECE e Pokémon. La storia del piccolo, tenero Bojji, un principe sordo-muto, ha conquistato proprio tutti. Tuttavia, la prima stagione anime, suddivisa in due cour, è giunta al termine.

Con la trasmissione del 23esimo episodio, in simulcast su Crunchyroll, l'adattamento anime di Ranking of Kings giunge a uno stop. La puntata intitolata "Il Re e il sole" mette un punto alla serie, di cui la community chiede già a gran voce una seconda stagione.

Di settimana in settimana, Wit Studio ha conquistato i fan, che ora considerano Ranking of Kings come una delle migliori serie trasmesse nell'attuale palinsesto. D'altronde, quella di Bojji è una storia intensa ed emozionante, in grado di toccare il cuore e l'animo. Non stupisce dunque che il pubblico abbia ancora fame di Ranking of Kings.

Nonostante il grande successo, al momento lo studio d'animazione non ha ancora confermato una seconda stagione. Questa, però, pare più che probabile. Il manga scritto e disegnato da Sosuke Toka, conta al momento 12 volumi pubblicati. Dunque, Wit Studio ha ancora molto materiale da cui poter trarre idee.

In attesa di conferme, ecco la key visual per il secondo arco narrativo di Ranking of Kings. In calce all'articolo, infine, ci sono le reazioni del pubblico alla fine della prima stagione dell'anime.