Ranking of Kings torna con uno special: annunciato Treasure Chest of Courage

I rumor che circolavano nelle ultime settimane su Ranking of Kings si sono infine rivelati veritieri. Il prossimo anno, il principe Bojji e la sua ombra Kage torneranno con una nuova, emozionante avventura. Ecco poster e dettagli su Osama Ranking: Treasure Chest of Courage.

Sul sito ufficiale dell'adattamento della serie manga scritta e disegnata da Sousuke Tooka, è stato rivelato che Ranking of Kings tornerà nel 2023. L'annuncio di WIT Studio è stato accompagnato dalla key visual, in cui vediamo i due protagonisti rovistare in un forziere, che trovate in calce all'articolo.

Il toccante viaggio del principino sordomuto e del suo migliore amico ha conquistato la stagione autunnale appena trascorsa, ma gli spettatori non resteranno per molto senza i due beniamini: presto la storia proseguirà con un nuovo progetto animato. Ma se ancora non avete recuperato questa perla, Ranking of Kings è arrivato doppiato in italiano su Crunchyroll.

Stando ai leak del web, Ranking of Kings: Treasure Chest of Courage non sarà un solo episodio speciale (OVA), ma consisterebbe in una mini serie composta da più puntate. Al momento questa è solo un indiscrezione, poiché di questo nuovo annuncio sappiamo solamente che debutterà nel 2023 e sarà affidato nuovamente a WIT Studio. Lo staff includerà Yousuke Hatta come direttore, Taku Kishimoto come scrittore delle sceneggiature, Atsuko Nozaki come direttore dell'animazione e MAYUCO come compositore della colonna sonora.