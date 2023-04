Ranking of Kings: Treasure Chest of Courage, teaser e sinossi del primo episodio

Il palinsesto primaverile del 2023 sta per accogliere la premiere di Ranking of Kings: Treasure Chest of Courage, l'anime special basato sul manga di Sosuke Toka. In vista dell'esordio, è stato diffuso del nuovo materiale promozionale.

Tra gli anime in arrivo ad aprile su Crunchyroll ci sarà anche Ranking of Kings: Treasure Chest of Courage, la serie che riavvicinerà il pubblico al coraggioso principino sordomuto Bojji e alla fida ombra Kage. Treasure Chest of Courage non è la seconda stagione dell'anime televisivo, ma una storia secodnaria che vedrà i due protagonisti partire per un'avventura inedita dopo il finale della stagione uno.

Con l'uscita a giorni, WIT Studio ha rilasciato un nuovo, breve teaser PV che avvicina gli spettatori agli eventi della serie. A tal proposito, sul sito ufficiale è stata diffusa la sinossi della prima puntata di Ranking of Kings: Treasure Chest of Courage.

L'episodio, che sarà intitolato "La commissione di Kage", vedrà Desper urlare improvvisamente. Il suo richiamo echeggerà per tutta la residenza del re, mentre Bojji e Kage preparano un pasto. I due, accorsi sul posto, dovranno completare una nuova missione per conto di Desper, disperato e con una coperta sul capo. Alla sceneggiatura e alla regia di questo episodio ci saranno Tomomi Kawaguchi e Makoto Fuchigami.