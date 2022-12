Ranking of Kings: Treasure Chest of Courage, trailer e locandina per lo special

Una delle serie anime più apprezzate degli ultimi tempi sta per fare il suo ritorno. L'avventura del principino Bojji e del suo grande amico l'ombra Kage riprenderà nel 2023. Ecco il trailer e la locandina dello special Ranking of Kings: Treasure Chest of Courage.

Andato in onda tra l'ottobre del 2021 e il marzo del 2022, con una stagione suddivisa in due cour, Ranking of Kings è stato uno degli anime più seguiti. Ranking of Kings tornerà nel mese di aprile 2023 con uno special intitolato "Il Forziere del Coraggio". In attesa di questo nuovo, emozionante viaggio, sono stati pubblicati un trailer e una visual.

Nel filmato di Ranking of Kings: Treasure Chest of Courage ritroviamo Bojji e Kage, il principino sordomuto e la sua amica ombra pronti a una storia originale e mai raccontata. Oltre ai due citati, ritroveremo anche altri personaggi già noti come la Regina Hiling e suo figlio il principe Daida. Quale oscura minaccia dovrà affrontare questa volta Bojji?

Per questa nuova produzione, ci sarà un cast e uno staff di ritorno. A occuparsi dell'anime special sarà ancora WIT Studio, con Yousuke Hatta alla regia e Arifumi Imai come suo assistente. A occuparsi delle sceneggiature è Taku Kishimoto, mentre Atsuko Nozaki si sta occupando dei character design.