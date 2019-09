Da Ranma 1/2 a Rinne, dedicato un nuovo sito alle opere di Rumiko Takahashi

Rumiko Takahashi è una delle mangaka più apprezzate della storia. L'autrice ha pubblicato per quasi tutta la sua vita presso la casa editrice Shogakukan e, in particolare, su Weekly Shonen Sunday. Sulla rivista per ragazzi ha serializzato opere immortali come Ranma 1/2, Inuyasha, Lamù - Urusei Yatsura e Rinne, mentre adesso è impegnata con MAO.

Dalla giornata di oggi, lunedì 23 settembre 2019, e fino al 4 novembre sarà attivo un sito dedicato ai lavori della mangaka. Come annunciato su Weekly Shonen Sunday, i fan potranno scegliere una pletora di argomenti da votare sul nuovo sito dedicato a Rumiko Takahashi.

Qual è stata la miglior opera? La miglior opening, il miglior personaggio? Tutte queste domande troveranno risposta nei prossimi mesi, con gli utenti che possono addirittura proporre nuovi sondaggi da votare. Ogni singolo manga della Takahashi sarà selezionabile per queste votazioni, tra Maison Ikkoku - Cara Dolce Kyoko, Ranma 1/2, Inuyasha e tutte le altre, esclusa però la recentissima MAO.

Nel corso degli anni, la Takahashi ha introdotto più di 1000 personaggi, le sue opere sono state adattate in 52 stagioni diverse, con oltre 700 episodi e 160 canzoni tra sigle di apertura, chiusura e theme song. Un patrimonio dei manga e anime eccezionale. Recentemente, anche Netflix ha onorato l'autrice inserendo Inuyasha nel proprio catalogo.