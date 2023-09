Ranma ½: un cosplay di Shampoo sempre elegante in abito cinese

Rumiko Takahashi ha vinto premi su premi nel corso della sua carriera da mangaka. Non a caso, è stato soprannominata "la regina dei manga", un titolo informale ma che descrive bene il lavoro svolto, con capolavori immortali come Maison Ikkoku, Lamù, Inuyasha e Ranma ½.

Ranma ½ è un manga prodotto tra gli anni '80 e '90, noto per il suo mix unico di arti marziali, comicità e situazioni stravaganti. La storia ruota attorno a Ranma Saotome, un giovane lottatore di arti marziali che, a causa di un incidente durante un allenamento in Cina, diventa vittima di una maledizione: ogni volta che viene bagnato con acqua fredda, si trasforma in una ragazza, e ritorna alla sua forma maschile solo quando viene bagnato con acqua calda.

La storia raccontata da Rumiko Takahashi, tra incomprensioni, rivalità, lotte e trasformazioni, è divertente grazie al suo cast solido e variegato, che viene di capitolo in capitolo rimpolpato con nuovi ingressi che aggiungono nuove dinamiche. Shampoo è uno dei personaggi più memorabili, con lei che è una giovane cinese proveniente dal villaggio Joketsuzoku, noto per essere abitato da potenti guerrieri. Shampoo è una delle ammiratrici di Ranma e cerca di sposarlo per mantenere una promessa fatta dalla sua bisnonna.

La sua vivacità la portano a essere protagonista anche adesso, ad anni di distanza: questo cosplay di Shampoo da Ranma ½ proposto da Ruthsuki fa ricordare al pubblico uno dei personaggi più noti del mondo dei romcom. Capelli viola lunghissimi, abito rosso in stile cinese e il gioco è fatto. Diverso invece questo cosplay di Ranma al femminile.