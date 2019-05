Rapinatore irrompe in una casa... con un cosplay di Neon Genesis Evangelion?

Ha dell'incredibile quanto successo in Giappone, dove un disoccupato di 37 anni ha deciso di commettere una rapina. Fin qui la notizia potrebbe apparire all'ordine del giorno, se non fosse che l'uomo, nel mentre, stesse indossando il tipico abbigliamento di Shinji Ikari, protagonista di Neon Genesis Evangelion.

Fornendo maggiori informazioni, possiamo affermare che l'effrazione, avvenuta a Munakata (prefettura di Fukuoka, Giappone), sia stata compiuta dal tale Tetsuya Fujisawa. Sebbene questa storia possa apparire come qualcosa di "già visto", pochi sono i rapinatori colti sul fatto nel mentre indossano tali bizzarri e riconoscibili costumi per commettere i loro crimini. Prima di riversarsi sul vestiario di Shinji, pare inoltre che Fujisawa usasse un costume da coniglietta per celare la sua identità. Una personalità alquanto eccentrica, bisogna ammettere.

Il tutto nel mentre Fujisawa avrebbe rubato soltanto 138€ dal furto che ha portato alla sua cattura. Il soggetto è stato condannato a 3 anni di lavori punitivi per i sui crimini, con la corte che ha anche registrato il fatto che, solamente dieci giorni dopo il suo arresto, l'uomo sia stato catturato nel mentre tentava di intrufolarsi in un'altra abitazione, dimostrando una certa tendenza per le rapine.

Nel mentre ricordiamo al lettore che, proprio nei riguardi dell'opera prodotta dallo studio d'animazione Gainax, sono state annunciate succulente novità: il prossimo 21 giugno la serie animata approderà su Netflix. Occorre però anche riportare la preoccupazione dei fan americani sul doppiaggio con cui Neon Genesis Evangelion potrebbe approdare sul catalogo della piattaforma streaming.



Quali sensazioni vi ha suscita la seguente notizia? Sgomento? Divertimento? Perdita di fiducia nell'umanità? Fatecelo sapere nei commenti!