Il rapporto tra Deku e Bakugo in questa illustrazione ufficiale di My Hero Academia 6

My Hero Academia è un manga creato da Kohei Horikoshi diventato così famoso e importante da essere arrivato alla sua sesta stagione. La serie segue le avventure di Izuku Midoriya, un ragazzo che sogna di diventare un eroe nonostante non abbia superpoteri, e questo lo ha portato ad affrontare alcuni villain nell'attuale guerra in corso nell'anime.

Insieme ad altri eroi, Deku ha dovuto affrontare il malvagio Tomura Shigaraki, diventato molto più forte dopo l'operazione che lo ha portato ad assorbire il quirk di All for One, il suo maestro. La guerra ha portato sia il protagonista di My Hero Academia che il suo amico-rivale Katsuki Bakugo ad affrontare a viso aperto il villain, con risultati molto spiacevoli per il giovane ragazzo dal quirk esplosivo. L'evento ha però innescato una serie di riflessioni sui sentimenti di Bakugo verso Deku.

Bakugo ha una personalità forte e aggressiva ed è molto competitivo, cercando sempre di dimostrare di essere il migliore, in particolare con Deku, e ciò lo ha portato a bullizzare numerose volte il protagonista, sin da bambino. Il rapporto tra Deku e Bakugo è uno dei più complessi della serie. All'inizio, Bakugo bullizzava Deku per la sua mancanza di poteri, ma dopo che Deku ottiene i suoi poteri, i due diventano rivali e alleati. Il loro rapporto è caratterizzato da momenti di tensione e rivalità, ma anche da momenti di collaborazione e rispetto reciproco.

Soprattutto di recente, con gli ultimi avvenimenti, il loro rapporto è cambiato: l'animatore Kohei Hirota ha voluto soffermarsi su questo dettaglio spiegato in My Hero Academia stagione 6. In questa illustrazione inedita e ufficiale disponibile in basso, l'animatore mette in un'immagine Bakugo e Deku l'uno vicino all'altro mentre si danno la mano a mezz'aria, con Bakugo che tenta di risollevare il suo amico dal suo periodo da Dark Deku, nel quale è sprofondato dopo la guerra.