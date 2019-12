Il rapporto tra Endeavor e il figlio è centrale nell'ultimo capitolo di My Hero Academia

Mentre l'autore della serie pensa di cambiare il design dei personaggi di My Hero Academia, le vicende di Midoriya e degli altri Heroes vanno avanti, in particolare numerosi fan sono rimasti colpiti dal complicato rapporto di Endeavor con i suoi figli.

Ci riferiamo al comportamento tenuto dal maggiore di questi, Natsuo. Come avete potuto leggere in uno degli ultimi capitoli del manga, il maestro di Midoriya, Bakugo e Shoto ha avuto un'importante discussione con Natsuo. In particolare abbiamo assistito ad un toccante momento, nel quale Endeavor ha ammesso di non essere stato un buon padre, troppo preoccupato di addestrare al meglio i suoi figli, senza considerare i loro sentimenti.

Inoltre ha rivelato di sentirsi responsabile per la morte di Toya, fino ad affermare che si sente come se l'avesse ucciso con le sue mani. Il figlio maggiore sembra convinto nel non voler perdonare il padre, arrivando a dire: "Ci sarà un giorno freddo all'inferno prima che io ti perdoni", ma nel corso del capitolo possiamo notare che le parole di Endeavor hanno avuto un certo effetto, cambiando seppur di poco la percezione che Natsuo ha del suo genitore.

Per concludere vi lasciamo con il nostro speciale sul volume 21 di My Hero Academia, albo pieno di azione e di colpi di scena che siamo sicuri soddisferà le aspettative di tutti i fan del manga di Kohei Horikoshi.