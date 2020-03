Il rapporto tra Koichi e Kazuho sta facendo impazzire i fan di My Hero Academia Illegals

Vigilante: My Hero Academia Illegals si avvicina ormai alla conclusione. L'arco narrativo finale ha avuto inizio ed è solo questione di tempo prima che finisca del tutto. Nel corso di questi 73 capitoli fin ora usciti abbiamo potuto vedere più da vicino ciò che era il mondo di My Hero Academia prima della nascita di Deku e compagni.

Abbiamo potuto osservare un mondo diverso, fatto di regole e leggi diverse e abbiamo anche potuto vedere e seguire la storia di Koichi e Kazuho che è stata in grado di appassionare moltissime persone, una storia che ha del tenero. È molto raro poter vedere i rapporti interpersonali dei personaggi da un lato a tratti più sentimentale in serie shonen come queste, perciò quando accade fa sempre un certo effetto. Koichi e Kazuho hanno saputo catturare e trasportare il lettore nel loro mondo e dopo 73 capitoli di tifo per vedergli insieme, gli ultimi risvolti che la trama ha preso stanno letteralmente facendo impazzire tutti i fan.

Come saprai se stai seguendo il manga o se hai letto i nostri ultimi articoli, Kazuho recentemente è stata rapita e posseduta da Queen Bee, una vecchia conoscenza di The Crawler e compagni. Ed è stato proprio questo evento ciò che ha fatto scatenare, in un certo senso, l'isteria del pubblico. Perché ha, per forza di cose, dato un freno al rapporto tra i due che già negli ultimi tempi si era fatto difficile a causa della decisione presa da Koichi di lasciare il ruolo di Vigilante per dedicarsi ad altro.

L'ultimo capitolo ha lasciato fortemente scosso il ragazzo, quanto anche i fan che tifano per rivederli insieme. Questo perché Pop Step non è più quella che abbiamo imparato a conoscere. Soggiogata alla volontà di Queen Bee si comporta in tutto e per tutto come un villain, utilizzando i suoi poteri per creare scompiglio ed esplosioni in giro per la città. È proprio in uno scenario come questo che i due si sono incontrati. Mentre Kazuho creava scompiglio mettendo in pericolo la vita di innocenti, The Crawler è apparso per fermarla, ma alla fine ne è uscito sconfitto nel fisico quanto nell'animo.

Non sapendo che in realtà la ragazza che ha incontrato non è la Pop Step che conosce, si è fatto ferire dalle parole irriverenti che Queen Bee gli ha rivolto e soprattutto dal "Ti odio" che lei ha pronunciato con disprezzo e che ha inferto il colpo finale al Vigilante facendolo cadere inerme e incredulo dai palazzi sopra i quali stavano combattendo.

Adesso, come è ovvio che sia, i fan si stanno chiedono cosa ne sarà di Kazuho e come reagirà Koichi davanti a questo lato inedito che la ragazza è costretta a mostrare. Riusciranno a risolvere tutto? Faccelo sapere qui sotto nei commenti.

