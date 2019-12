Il rapporto tra Toga e Twice è al centro di My Hero Academia 4x10

Lo Shie Hassaikai è senza dubbio l'organizzazione nemica principale della stagione 4 di My Hero Academia. Sin dagli ultimi minuti della scorsa stagione è stata pian piano costruita la sequenza di eventi che avrebbe portato a far ricoprire a Overhaul un ruolo di spicco. Ma non va dimenticato che in My Hero Academia ci sono anche altri nemici.

Izuku, Eraserhead e Lock Lock si ritrovano a dover affrontare da soli lo Shie Hassaikai dopo che Joi Irinaka ha separato il trio dal resto del gruppo. Ma My Hero Academia 4x10 ha finalmente rivelato ciò che covava nell'ombra: la League of Villain si è unita all'organizzazione della yakuza.

Ciò prende di sorpresa Lock Lock che si ritrova ad affrontare Himiko Toga, accompagnata da Twice. Dopo un breve scambio di fendenti, Toga mette al tappeto Lock Lock e infligge una ferita profonda ad Aizawa. La ragazza fugge, ma dal tafferuglio che ne fuoriesce, Twice inizia a perdere la sua personalità. È qui che torna in gioco Toga, con la ragazza che copre lo squarcio nella maschera del compagno e, grazie a dei flashback, fa vedere l'incontro nei giorni scorsi tra i capi dei due gruppi.

Toga e Twice iniziano a costruire quindi un rapporto particolare, durante il quale decidono di fare ciò che vogliono, andando contro il volere dello Shie Hassaikai. Grazie a ciò, Irinaka viene manipolato e permette al gruppo di eroi di avvicinarsi ulteriormente a Overhaul. My Hero Academia tornerà la prossima settimana con l'episodio "LeMillion" che sarà concentrato fortemente su Mirio Togata.