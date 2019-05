Rascal Does Not Dream of Dreaming Girl the Movie si mostra in un nuovo trailer

Nel corso della giornata odierna, l'account Twitter dedicato a Rascal Does Not Dream of Dreaming Girl the Movie (Seishun Buta Yarō wa Yume-Miru Shōjo no Yume wo Minai), film animato basato sulla light novel di Hajime Kamoshida, ha pubblicato un primo trailer dedicato alla pellicola visibile a fondo news.

L'opera, attualmente attesa in Giappone per il 15 giugno 2019 è vedrà nello staff il regista Sōichi Masui, lo sceneggiatore Masahiro Yokotani e il character designer Satomi Tamura, il tutto senza ovviamente dimenticare lo studio d'animazione CloverWorks. Il film rappresenterà un adattamento del sesto e settimo volume del romanzo, ovvero Seishun Buta Yarō wa Yume-Miru Shōjo no Yume wo Minai and Seishun Buta Yarō wa Hatsukoi Shōjo no Yume wo Minai (The Young Pig-Rascal Isn't Dreaming of a First-Love Girl).

La pellicola non seguirà solo il protagonista Sakuta Azusagawa e Mai Sakurajima, ma anche una misteriosa ragazza di nome Shōko Makinohara, il tutto all'interno di una sceneggiatura dove i sentimenti e desideri di tutti loro andranno intrecciandosi. Seishun Buta Yarō wa Bunny Girl-senpai no Yume wo Minai (Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai), l'anime dedicato ai romanzi di Hajime Kamoshida, sono stati trasmessi in Giappone dal 3 ottobre 2018, il tutto per un totale di 13 episodi. Aniplex of America ha invece trasmesso l'anime su Hulu, FunimationNow e Crunchyroll.