Rascal Does Not Dream of a Knapsack Kid è il nuovo film di Bunny Girl Senpai!

Domenica, alla Kyoto International Manga Anime Fair, è stato presentato il primo trailer completo di Rascal Does Not Dream of a Knapsack Kid, il secondo dei due film del progetto anime sequel della serie di light novel Seishun Buta Yarō ( Rascal Does Not Dream ).

Il trailer anticipa la conclusione dell'arco narrativo della storia del liceo. Sōichi Masui tornerà a dirigere il film alla CloverWorks , e Masahiro Yokotani ha nuovamente supervisionato e scritto la sceneggiatura. Anche Satomi Tamura è tornata per disegnare i personaggi e ricoprire il ruolo di capo direttore dell'animazione.

Il progetto anime sequel adatta l'ottavo e il nono romanzo della serie: Rascal Does Not Dream of a Sister Venturing Out e Rascal Does Not Dream of a Knapsack Kid. Il film uscirà in Giappone il 1 dicembre. Rascal Does Not Dream of a Sister Venturing Out è uscito in Giappone il 23 giugno. Il film ha venduto 118.108 biglietti nei primi tre giorni e ha guadagnato 175.648.924 yen (circa 1,28 milioni di dollari) classificandosi al quarto posto nel fine settimana di apertura.

Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai ( Seishun Buta Yarō wa Bunny Girl-senpai no Yume wo Minai ), l'anime televisivo basato sulla serie di light novel, è stato presentato in anteprima in Giappone nell'ottobre 2018 ed è andato in onda per 13 episodi. L'anime adatta la storia fino al quinto volume del romanzo.



Rascal Does Not Dream of a Dreaming Girl ( Seishun Buta Yarō wa Yume-Miru Shōjo no Yume wo Minai ), il film anime che adatta il sesto e il settimo volume di light novel della serie, è uscito in Giappone a giugno 2019.



È marzo e manca solo un mese al terzo semestre. Sakuta Azusagawa partecipa alla cerimonia di diploma della sua ragazza Mai Sakurajima. Mentre aspetta Mai sulla riva di Shichirigahama, appare davanti a lui una studentessa delle elementari che assomiglia a Mai dai tempi della sua infanzia. "Zio, chi è?" È un sogno o una visione?



Sakuta sta ricordando la sua misteriosa esperienza quando riceve una telefonata dal padre. "Si tratta di mia madre. Ha detto che voleva incontrare Kaede". Era un desiderio di "vederla" da parte della madre di Kaede, che era stata a lungo ricoverata in ospedale perché non riusciva ad accettare pienamente quello che le era successo. In risposta al desiderio della madre, decide di incontrarla insieme a Kaede, ma non riesce a nascondere il nervosismo per l'opportunità di incontrarla per la prima volta dopo tanto tempo. Sul corpo di Sakuta compare una cicatrice sconosciuta. È forse foriera di una nuova sindrome adolescenziale?