Rascal Does Not Dream of a Knapsack Kid rilascia i primi 3 minuti emozionanti del film

Il film Rascal Does Not Dream of a Knapsack Kid del franchise Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai uscirà nei prossimi giorni in Giappone. Per l'occasione, lo staff dell'anime ha rilasciato i primi tre minuti del lungometraggio sul loro canale YouTube ufficiale e che vi lasciamo all'interno della news.

Più precisamente, Rascal Does Not Dream of a Knapsack Kid uscirà in questa settimana, venerdì 1 dicembre, ma non sappiamo quando e in che modo il film arriverà in Italia, se attraverso una piattaforma streaming oppure al cinema. Noi escludiamo la possibilità che questo lungometraggio possa arrivare nelle sale cinematografiche italiane, in quanto i precedenti film e la serie originale sono completamente inediti in Italia.

Il film Rascal Does Not Dream of a Knapsack Kid è stato annunciato mesi fa durante la Kyoto International Manga Anime Fair, un evento che si tiene nel mese di settembre in Giappone. Il lungometraggio adatta la nona light novel di Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai, inedita in Italia, che racconta la fine del liceo della protagonista Mai Sakurajima, la "senpai" di Sakuta Azusagawa.

Com'è stato rivelato precedentemente, lo studio CloverWorks ha animato anche questo film mentre ad occuparsi della regia c'è Sōichi Masui, regista di tutti i precedenti adattamenti anime del franchise Rascal Does Not Dream.