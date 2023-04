Il Rasenshuriken di Naruto nella figure di Ventus da quasi 600 euro

In questo 2023 Naruto compie 20 anni dal debutto della serie anime di Studio Pierrot. Per celebrare questo importante traguardo arriveranno numerose iniziative, come il ritorno dell'anime di Naruto con quattro episodi originali, un manga spin-off e una nuova ondata di merch.

Il 20° anniversario di Naruto verrà festeggiato in pompa magna. Se nel mese di settembre 2023 tornerà l'anime, nelle ultime ore abbiamo scoperto il vincitore del sondaggio globale Narutop99 su cui si baserà lo spin-off di Masashi Kishimoto. Oltre a ciò, i fan potranno acquistare una valanga di nuovi oggetti da collezione.

Realizzata dallo studio specializzato Ventus, la figure di Naruto che potete osservare in calce all'articolo ritrae l'omonimo protagonista dell'opera di sensei Kishimoto in uno dei momenti chiave della storia. Al fianco di due Bunshin, ovvero due copie create con la tecnica della moltiplicazione del corpo, Naruto in Modalità Eremitica lancia un potente Rasenshuriken.

La scena raffigurata dalla statuetta di Ventus omaggia l'iconico scontro tra Naruto e Pain, al termine del quale il biondo ninja ottenne la nomea di eroe di Konoha. La figure è alta 53 centimetri e ha un prezzo di 565 euro. Con pochi euro in più sarà possibile acquistare un pack che include anche una statua di Naruto al Monte Myoboku che si concentra per cumulare l'energia naturale necessaria per la Sage Mode.