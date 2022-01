Rasputin il Patriota: Star Comics porta in Italia il thriller disegnato da Junji Ito

La fine di gennaio segnerà il debutto in Italia di un manga alquanto singolare. Rasputin: il Patriota è l’ultima novità annunciata da Star Comics, e si tratta del racconto di una storia vera, impreziosito dai disegni del maestro dell’horror in ambito manga, Junji Ito, autore di celebri opere quali Uzumaki - Spirale e Gyo.

Se la parte rappresentativa è stata affidata a Junji Ito, è stato Kakashi Nagasaki, autore di King of Eden che ha spesso collaborato al fianco del maestro Naoki Urasawa. Il racconto è basato sulla storia di Masaru Sato, ex diplomatico giapponese indagato per vendita di segreti di stato, quando si trovava a lavorare in Russia.

I tre corposi volumi che comporranno la serie andranno ad analizzare a fondo questa singolare vicenda, in particolare l’intricata partita a scacchi giocata col procuratore, deciso a condannare Yuki Mamoru, alter ego di Sato, e denominato il Rasputin del Ministero degli Esteri. Un’opera originale, caratterizzata da un ritmo incalzante e atmosfere a tratti inquietanti e claustrofobiche, come solo Junji Ito sa creare. Il primo volume di Rasputin il Patriota, di ben 440 pagine, sarà disponibile dal 26 gennaio 2022 al prezzo di 15 euro, e si aggiungerà alla collana Umami.

Per finire vi lasciamo a tutte le novità presentate da Star Comics in uscita nei prossimi mesi.