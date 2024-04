Rassegniamoci: la parte 2 dell'anime di Boruto si farà attendere parecchio

Mentre la preview di Boruto Two Blue Vortex 9 anticipa novità per Himawari, noi fan giustamente ci chiediamo che fine abbia fatto l'anime di Boruto: Naruto Next Generations. Purtroppo credo proprio che ci vorrà parecchio tempo.

Facciamo ordine: la serie animata si è per adesso conclusa con l'episodio 293, intitolato "Addio" e tratto dalle vicende incluse in alcuni capitoli del volume 18 del manga. Come i lettori del fumetto sapranno, prima di abbracciare la parentesi narrativa di Two Blue Vortex, rimangono ancora due volumi da adattare, inclusi i primi 9 capitoli (ad oggi) del sequel.

Insomma, non è moltissimo, e la sensazione è che in casa Studio Pierrot si stia cercando di preferire la qualità alla quantità. Lo dimostrano proprio gli ultimi episodi di Boruto: Naruto Next Generations e il lavoro che lo studio sta svolgendo con Bleach: Thousand Year Blood War. È quindi probabile che lo staff rallenterà di parecchio la produzione dell'anime per due motivi: dare tempo al manga di Kishimoto e Ikemoto di prendere "le giuste distanze" e migliorare il livello dell'animazione.

In più, non dimentichiamoci che c'è un remake di Naruto diviso in 4 episodi che è completamente sparito dai radar: doveva uscire a settembre 2023, ma è stato rimandato a tempo indeterminato e da allora non abbiamo più ricevuto notizie.

Insomma, in Studio Pierrot di carne al fuoco ce n'è davvero tanta, con la terza parte del nuovo anime di Bleach che arriverà proprio nel 2024.

Voi che ne dite? Non state più nella pelle per il ritorno di Boruto?

