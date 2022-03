Rat-Man: auguri al supereroe parodistico di Leo Ortolani che compie 25 anni

Era l’aprile del 1997 quando Panini Comics pubblicava il primo volume della Rat-Man Collection, con una spettacolare copertina dove al fianco del protagonista si trovava Spider-Man. Il successo delle esilaranti e sagaci avventure di Rat-Man lo resero una vera icona, e a 25 anni di distanza la casa editrice ha deciso di celebrarlo in grande stile.

Nato nel 1989 Rat-Man divenne estremamente popolare proprio grazie alla pubblicazione da parte di Panini Comics della serie sopracitata, interamente realizzata da Leo Ortolani stesso, eccezion fatta per la colorazione delle cover. La popolarità di Rat-Man contribuì anche a definire l’importanza dell’editore stesso nel nostro paese, e quindi, quasi come per ricordare quel fiorente periodo, sabato 2 aprile, Panini Comics in collaborazione con BPER Banca, ha organizzato un evento a dir poco incredibile.

Nella sede BPER Banca Forum Monzani di Modena sarà infatti possibile rivivere la storia editoriale di Rat-Man, con l’intervento di Leo Ortolani stesso, che ha realizzato l'illustrazione che trovate in calce, e altri ospiti speciali. Altra iniziativa molto interessante sarà una sorta di percorso celebrativo attraverso immagini e copertine che hanno segnato tappe rilevanti nella serie stessa. L’evento è aperto a tutti, e gratuito, ma è necessario prenotarsi a partire dal 21 marzo sul sito della sede, dove verranno anche comunicati altri dettagli relativi all’evento.

Per concludere vi lasciamo ad un nostro speciale dedicato alla conclusione di Rat-Man.