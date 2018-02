Rat-Man, non è ancora finita: in arrivo storie inedite nel corso della primavera 2018

Qualche mese fa, come tutti gli appassionati ben sapranno,ha detto addio a: lo storico fumetto dell'artista italiano è giunto a conclusione con il numero 122, m sembra che i fan non dovranno ancora salutarlo definitivamente, poiché sono in arrivo ben tre storie inedite nel corso della primavera del 2018.

L'addio, quindi, non è ancora del tutto definitivo, come ha ammesso lo stesso autore sui propri canali social: in sostanza, a partire dal mese di maggio, Rat-Man riceverà alcune storie aggiuntive che saranno pubblicate su diversi albi.

La prima storia si chiamerà La Porta, e sarà distribuita gratuitamente a maggio per tutti i partecipanti dell'Operazione Ratto: si tratta di un finale alternativo a quello rilasciato pochi mesi fa, che si comporrà in totale di quarantadue pagine.

La seconda storia si intitolerà L'Ultimo Spettacolo: sarà un piccolo one-shot di 26 pagine, che verrà pubblicato sul numero 49 Rat-Man Gigante.

Infine, seguirà la terza storia, che porterà il titolo di Sotto il Costume Niente e sarà inclusa in Rat-Boy, che - come potrete facilmente immaginare - è una parodia della celebre rivista Play Boy. Quest'ultima storia sarà realizzata da Leo Ortolani in collaborazione con Giorgia Cosplay e sarà distribuita in anteprima durante il Napoli Comicon 2018.

Insomma, Rat-Man non è ancora andato via per davvero e, a qualche mese dalla sua conclusione, i fan potranno leggere qualche altra storia.