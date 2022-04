A Raven in the Harem: annunciato l'adattamento anime della novel di Koko Shirakawa

Aniplex è impegnata con il decimo anniversario di Sword Art Online, ma di recente ha anche presentato A Raven in the Harem, adattamento animato della novel di Koko Shirakawa. La serie debutterà in autunno: ecco tutti i dettagli finora emersi.

Conosciuta con il titolo di originale Kokyu no Karasu, la novel ha fatto il suo debutto nel 2018 in Giappone. Attualmente, conta un totale di sei volumi pubblicati, con un settimo volume in arrivo il 21 aprile. Nella stessa data, Aniplex pubblicherà il primo teaser dell'adattamento anime. La premiere è prevista per il mese di ottobre.

Quello di A Raven in the Harem è un cast di tutto rispetto. La serie sarà diretta da Chizuru Miyawaki, che ha già firmato Gintama, presso lo studio d'animazione BN Pictures. Satomi Ooshima supervisiona la sceneggiatura, mentre Shinji Takeuchi (Fairy Tail e Gintama) adatta i design dei personaggi illustrati da Ayuko per l'animazione. Asami Tachibana, responsabile delle OST di DARLIG in the FRANXX e Haikyuu!, compone le musiche. Nel voice cast troveremo Saku Mizuno, Masaaki Mizunaka, Taku Yahsiro e Marika Kono nel ruolo di Jusetsu Ryo, Koshun Ka, Eisei e Jiujiu. Aniplex è anche impegnato con Project Engage.

La trama della serie novel è incentrata su Uki, una concubina imperiale che però non è mai stata chiamata nella camera da letto dell'imperatore, ma solamente nelle camere dell'harem. Da alcuni, è stata vista come una donna anziana. Da altri, come una giovane ragazza. Uki è infatti in grado di usare una magia misteriosa che la aiuta in tutto, dal semplice trovare oggetti all'infliggere maledizioni. Quando per una circostanza viene richiamata dall'imperatore in persona, il loro incontro cambia la storia.