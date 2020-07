Raw Hero: la seconda serie dell'autore di Prison School sta per finire

Akira Hiramoto è noto per Prison School, un manga diventato icona del settore per la sua comicità pornografica ma senza essere estremamente esplicito. La sua abilità in questo contesto è stata mantenuta anche dopo la conclusione del primo manga e portata su Evening, altra rivista della casa editrice Kodansha, con Raw Hero.

Raw Hero arriverà in Italia con Star Comics nei prossimi mesi, ma intanto in Giappone la serie prosegue da diverso tempo. Infatti la pubblicazione su Evening è in corso da 25 settembre 2018 con cadenza quindicinale. Tuttavia i fan di Hiramoto non vedranno una lunga pubblicazione per la serie dato che è stata annunciata la chiusura della storia di Raw Hero.

Sulla rivista di Kodansha è stato rivelato che Raw Hero si concluderà tra due capitoli. Il sesto volume della serie sarà pubblicato il 23 settembre 2020 mentre il settimo, che dovrebbe essere l'ultimo, non ha ancora una data di distribuzione precisa. In questa storia, il disoccupato Chiaki salta di colloquio in colloquio, cercando un lavoro che possa aiutarlo a reggere la famiglia. Ma il suo forte senso di giustizia lo coinvolgerà in una storia con eroi ed eroine particolari.

Non mancate di recuperare anche Prison School, storico anime tratto dal manga precedente dell'autore.