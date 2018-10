Rayleigh è riapparso nell'anime di ONE PIECE grazie a un breve flashback

Lo scontro tra Rufy e Charlotte Katakuri prosegue nell'anime di ONE PIECE. Le sorti del distruttivo duello iniziano a vertere a favore di Cappello di Paglia, il quale è sempre più vicino a capire il segreto per battere il suo potente avversario. Riflettendo su questo, Rufy ha avuto un flashback dei suoi due anni passati insieme a Rayleigh.

Nel flashback in questione, Rufy sta imparando nozioni relative all'Ambizione della Percezione e all'Ambizione dell'Armatura da Rayleigh. L'ex vice capitano della ciurma di Gol D. Roger afferma che, con l'uso corretto dell'Haki, Rufy potrà finalmente danneggiare anche gli utilizzatori di Rogia, i quali non hanno un corpo fisico.

Cappello di Paglia aveva davvero bisogno di trarre ispirazione dalle parole del suo maestro, dato che ogni colpo inferto a Katakuri sembra passargli attraverso proprio come accade con i possessori di Rogia. Ripensando a Rayleigh, infatti, e al modo in cui è stato in grado di schivare un elefante e abbatterlo velocemente, Rufy ha compreso il segreto dietro la straordinaria forza di Katakuri.

L'abilità di Rayleigh ha dato conferma a Cappello di Paglia che il suo avversario sta effettivamente utilizzando L'Ambizione della Percezione, Haki che Kaktakuri ha affinato a tal punto da riuscire a vedere pochi minuti nel futuro. In realtà, dunque, i colpi di Rufy non passavano attraverso il figlio di Big Mom, ma quest'ultimo, sapendo dove sarebbero arrivati gli attacchi, prontamente modificava il suo corpo grazie ai poteri del Frutto Mochi Mochi, creando l'illusione dell'intangibilità prerogativa dei Rogia.

Ancora una volta, Rayleigh ha aiutato Rufy a uscire da un brutta situazione, e i prossimi episodi di ONE PIECE ci diranno se Cappello di Paglia riuscirà a sconfiggere katakuri o se quest'ultimo si rivelerà comunque troppo potente.