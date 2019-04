Re:Animal Joe è il nuovo manga dal creatore di GTO e Soul Reviver

Nel corso della giornata odierna è stato annunciato che il prossimo numero del Weekly Young Magazine di Kodansha ospiterà la nuova opera di Tohru Fujisawa. Il manga, che avrà una pagina d'apertura totalmente a colori, sarà intitolato Re:Animal Joe e sarà disponibile dal prossimo 13 maggio.

In passato Fujisawa pubblicò il manga Animal Joe sulla rivista Big Comic Spirits di Shogakukan, più precisamente dal 2007 al 2008, ma l'opera non venne mai completata. Sempre nel 2008, Shogakukan pubblicò un unico volume per il manga, il quale però non seppe riscuotere un successo tale da incoraggiare alla concretizzazione di nuovi capitoli.

Nel caso in cui non la conosceste, la serie è incentrata su Joe Kirishima, un uomo d'affari di bell'aspetto, possessore di una Porsche e sposato con una moglie meravigliosa che vive una vita idilliaca. Eppure, nonostante tutto, l'uomo mantiene il segreto su un'altra identità che non può assolutamente rivelare a nessuno.

Recentemente, Fujisawa ha inoltre annunciato che lancerà un'altra opera in collaborazione con il co-creatore Iomaru sulla rivista Bessatsu Shōnen Champion di Akita Shoten, il tutto con data d'uscita prefissata per il 12 luglio, un importante cambio di piani se si pensa che l'autore ne aveva inizialmente prefissato la data di lancio per il dicembre 2013 sulle pagine del Magazine Special di Kodansha.

Tohru Fujisawa è famoso per Shonan Junai Gumi e GTO - Great Teacher Onizuka, senza poi dimenticare tutto il suo lavoro intorno a questo universo narrativo, ma l'autore ha scritto anche altre serie conosciute come Kamen Teacher e il suo spinoff Kamen Teacher 0, TOKKO e Soul Reviver.