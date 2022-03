RE:cycle of the Penguindrum: una nuova principessa presentata in un trailer

In occasione del decimo anniversario di Mawaru Penguin è stato presentato un nuovo progetto per la celebre serie di Kunihiko Ikuhara. Ecco una delle principesse che vedremo in azione nella prima parte del lungometraggio anime Re:cycle of the PENGUINDRUM.

Il primo trailer di Re:cycle of the PENGUINDRUM ha svelato la data di uscita ufficiale nei cinema giapponesi. Il 29 aprile, farà il suo debutto la principessa Momoka Oginome, assieme al suo pinguino Princhupenguin. Questi due personaggi, di cui potete apprezzare il character design nei tweet in calce all'articolo, sono rispettivamente doppiati da Aki Toyosaki e Sumire Uesaka. Oltre a loro, vediamo anche le versioni fanciullesche di Shouma e Kanba.

Il filmato promozionale, svela anche la sigla "Boku no Sonzai Shomei (My Proof of Existence). Il brano è eseguito da Etsuko Yakushimaru Metro Orchestra, già responsabile di due opening della serie animata originale.

I diritti di Penguindrum sono stati acquistati da Yamato Video, che ha portato l'opera sul catalogo del suo ANiME Generations. Dunque, le possibilità di vedere le due pellicole anche in Italia è piuttosto alta.

RE:cycle of the PENGUINDRUM è stato finanziato attraverso un progetto crowdfunding. La prima parte, intitolata "Your Train is a Survival Strategy", è diretta da Kunihiko Ikuhara. Sarazanmei Nobuyuki ne è regista capo, con le animazioni realizzate dallo studio BRAIN'S BASE