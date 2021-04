Re:cycle of the Penguindrum: la raccolta fondi è un successo totale, obiettivo in 3 minuti

Sono passati 10 anni da quando il regista Kunihiko Ikuhara rilasciò sul piccolo schermo uno dei maggiori capolavori dell'animazione nipponica degli ultimi vent'anni, Mawaru Penguindrum. Oltre ad essere un must degli anime, l'opera è stata molto apprezzata anche in Occidente e persino in Italia dal momento che la serie è stata doppiata.

Appena qualche giorno fa il franchise di Mawaru Penguindrum ha soffiato la decima candelina e, per festeggiare l'anniversario, lo staff ha annunciato il film Re:cycle of the Penguindrum. Per quanto ne sappiamo, il lungometraggio in questione dovrebbe essere una sorta di recap, ovvero un film che dovrebbe ripercorrere l'intera storia ma con l'aggiunta di scene inedite, di nuove musiche e contenuti. Per la realizzazione della pellicola lo staff ha inoltre annunciato una campagna di raccolta fondi per aiutare la produzione che si è aperta l'8 aprile.

L'obiettivo del team era circa 10.000.000 di yen, appena 77 mila euro, ma in 3 minuti lo staff aveva già superato la soglia prefissata. Nel momento in cui vi scriviamo la campagna di crowfunding è stata un successo clamoroso dal momento che la produzione ha messo da parte qualcosa come il 541% in più, corrispondente a circa 420 mila euro.

L'accoglienza, dunque, potrebbe giovare anche al futuro del franchise dal momento che lo staff aveva promesso altri piani non ancora rivelati. Non ci resta dunque che attendere ulteriori dettagli in merito, nel frattempo diteci cosa ne pensate con un commento qua sotto.